Horóscopo do Dia 28/04: confira as previsões para o seu signo hoje, domingo

Horóscopo do Dia 28/04: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 28/04: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, domingo.

publicidade

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Uma situação nova pode fazer com que hoje você pareça uma montanha-russa emocional. Você pode experimentar uma mistura de expectativa e desejo de recuar. Reconheça esses sentimentos e permita-se navegá-los suavemente, encontrando estabilidade em meio à mudança. Amor: Sinta-se confiante em si mesmo e no que você pode alcançar, já que seu jeito facilitará as coisas…Continue lendo a previsão de Touro

publicidade

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Hoje escolha suas batalhas com sabedoria e evite brigar por assuntos que não valem a pena. Se você estiver se sentindo emotivo e sentimental, considere canalizar suas habilidades criativas para um projeto. Você pode se surpreender com os resultados. Amor: É hora de começar a ir com segurança em direção a um novo relacionamento, que não precisará pensar muito para saber com quem poderá ser…Continue lendo a previsão de Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Você provavelmente se sentirá otimista e entusiasmado com a vida. Abrace essa energia positiva! Não duvide em falar sobre seus sonhos de viagem, porque antes que você perceba, você pode estar viajando para lugares onde ainda não foi. Amor: O alinhamento planetário mostra um potencial para criar um clima maravilhoso e muito sedutor em sua vida de romances e…Continue lendo a previsão de Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

publicidade

As palavras-chave de hoje para você são vibração, confiança e paciência. Embora seja um dia diferente, confie na sua intuição e seja paciente, especialmente em situações desafiadoras. Sua intuição irá guiá-lo através de qualquer insensibilidade que você encontrar. Amor: O clima astral está a seu favor quando se trata de assuntos do coração. A Lua e Vênus se combinam para elevar sua percepção do amor. Leão, se você nãos está em um…Continue lendo a previsão de Leão

VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Seja cauteloso hoje. Se você sentir instabilidade no futuro, evite se comprometer com qualquer curso de ação por enquanto. Outros podem pressioná-lo a fazer algo contra a sua vontade, mas é essencial tomar decisões com cuidado. Amor: A previsão de amor para Virgem incentiva você a se soltar, se divertir e espalhar alegria. Esteja você em um relacionamento ou solteiro, encare os próximos acontecimentos com uma….Continue lendo a previsão de Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Lembre-se, como libriano, você tem um olhar atento para a estética e se destaca na elaboração de compromissos. Então, abrace o dia com sua energia harmoniosa e concentre-se no que realmente importa para você! Amor: É um período astral para colocar para fora sua personalidade maravilhosa. E se você tiver uma festa ou um encontro pela frente, isso funcionará como um energético para o seu…Continue lendo a previsão de Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

publicidade

Você pode relaxar um pouco hoje, já que os desafios que antes eram ansiedades dentro de você podem ser enfrentados com força e segurança da solução. Você é imaginativo e profundamente conectado ao reino espiritual. Confie na sua intuição. Amor: Sob a influência de Vênus, suas sensações serão fortes, e você se sentirá naturalmente atraído a querer passar momentos cada vez maiores com uma pessoa. Suas emoções…Continue lendo a previsão de Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Se você está envolvido em algo que deseja ver funcionando para ter bons resultados financeiros, mantenha os olhos abertos para novos desenvolvimentos de negócios interessantes hoje. Estes poderão revelar-se muito lucrativos. Amor: As energias cósmicas favorecem as interações sociais. Embora você possa não estar no clima de paquera, você se sentirá atraído pelo jeito e elegância de alguém. Fique de olho nessa…Continue lendo a previsão de Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Podem surgir disputas, porém, lembre-se que você tem força para enfrentar seus problemas. Se você está pensando com clareza, é porque sua autoconfiança voltou. Um bom progresso está previsto em suas questões pessoais. Amor: Embora nem sempre seja possível estar com a pessoa certa imediatamente, considerar essa possibilidade agora é muito mais fácil para você Capricórnio. Uma mentalidade positiva…Continue lendo a previsão de Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

publicidade

Para os nativos de Aquário, hoje será um dia daqueles, mas evite tentar prever o futuro com base nas circunstâncias atuais. Seus problemas poderão diminuir e haverá melhorias na sua qualidade de vida. Lembre-se, uma novidade pode que dê as caras, mas é algo bom. Amor: A posição dos corpos celestes leva você a pensar mais no equilíbrio em seu relacionamento, e você estará bem ciente disso hoje, de se comprometer para…Continue lendo a previsão de Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Hoje, preste muita atenção a um assunto novo. As complexidades das coisas podem exigir sua compreensão e empatia. Lembre-se de que seu coração o guia e, às vezes, questões práticas podem esperar enquanto você se concentra em projetos mais interessantes. Amor: O horóscopo do amor de hoje para Peixes mostra que uma reunião social pode ser um ponto de virada na sua vida. Você pode encontrar alguém com carisma e uma….Continue lendo a previsão de Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

publicidade

Hoje você pode descobrir que seus poderes habituais de foco e concentração estão enfraquecendo. Lembre-se de que você normalmente é corajoso e extrovertido, mas tome cuidado para não ferir os sentimentos de ninguém falando impulsivamente. Amor: Você pode estar perdendo a possibilidade de conhecer alguém que pode ser mais do que um novo amigo. Uma pessoa que deve conhecer em breve pode ser o foco de suas…Continue lendo a previsão de Áries

LEIA TAMBÉM// Concurso público em Cotia abre vagas de vigia e secretário de escola