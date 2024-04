Musical “A Bela e a Fera” chega a Barueri em maio

A Praça das Artes, teatro municipal de Barueri, será palco de “A Bela e a Fera – Um Musical” no dia 26 de maio, às 16h.

publicidade

A fábula conhecida em todo mundo será interpretada por um elenco de 18 atores, cantores e bailarinos. Em uma hora e meia de espetáculo, o musical ganhará ainda efeitos especiais, mais de cem figurinos e tecnologia 4D que permite à plateia uma imersão diferenciada na história.

Os ingressos estão à venda, variam entre R$ 40 e R$ 160 no primeiro lote, e podem ser adquiridos no site do GuichêWeb, onde podem ser encontradas mais informações.

publicidade

SERVIÇO

A Bela e a Fera Um Musical

Quando: 26/05, às 16h

publicidade

Onde: Praça das Artes (rua Min. Rafael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos, Barueri