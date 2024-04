Victor Sarro traz seu stand-up “A Quinta Série Ainda Vive” ao Teatro Aspro em Osasco

Neste domingo (28), às 19h, o Teatro Aspro receberá o humorista Victor Sarro com seu espetáculo de stand-up comedy “A Quinta Série Ainda Vive”. Com classificação indicativa de 16 anos, o show promete arrancar gargalhadas da plateia com um humor ácido e provocativo.

Em “A Quinta Série Ainda Vive”, Victor Sarro apresenta um repertório totalmente novo, repleto de piadas afiadas e observações perspicazes sobre a vida e o cotidiano. Conhecido por sua habilidade em criar conexões únicas com o público, o comediante promete interagir com os espectadores, tornando cada apresentação uma experiência única e memorável.

Com seu estilo irreverente e sua capacidade de abordar temas polêmicos com bom humor, Victor Sarro convida o público a despertar a “quinta série” que existe em cada um, resgatando a espontaneidade e a descontração da infância.

Os ingressos para o espetáculo de Victor Sarro em Osasco estão disponíveis no site da Bilheteria Express. O Teatro Aspro fica localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, no bairro Remédios, em Osasco.