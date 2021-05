Osasco é a 1ª cidade da região com setor de hemodinâmica, no Hospital Antônio Giglio

O Hospital Municipal Antônio Giglio, em Osasco, recebeu o Setor de Imagem de Hemodinâmica, instalado na 4 º andar. O espaço é equipado com aparelho específico para diagnóstico de casos suspeitos de obstrução de artérias do coração (coronarianas).

publicidade

Na região, Osasco é o primeiro município a contar com o equipamento. A entrega foi realizada, em ato simbólico realizado no sábado (22), que contou com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos) e dos secretários de Saúde, Fernando Machado, e de Comunicação, Thiago Silva.

Até recentemente, os casos eram encaminhados para diagnóstico no Instituto do Coração (Incor) ou para os hospitais Dante Pazzanese e Pirajussara, na capital. “É mais uma conquista para a área da Saúde e para a população da nossa cidade. Esse equipamento ajudará a salvar muitas vidas”, disse Rogério Lins.

publicidade

Segundo o médico e secretário de Saúde de Osasco, Fernando Machado, o equipamento atenderá apenas pacientes de Osasco e tem capacidade para realizar, em média, cerca de 60 procedimentos por mês.

“O equipamento ajudará no diagnóstico dos pacientes, principalmente adultos masculinos acima dos 50 anos (faixa etária com maior incidência de casos), com suspeita de infarto agudo do miocárdio, desobstrução de artérias, além de outros casos, como tratamento cirúrgico em doenças cardíacas, congênitas, doenças vasculares ou neurológicas”, explicou Fernando Machado.

publicidade

De acordo com a Prefeitura de Osasco, os exames no aparelho de hemodinâmica serão feitos tanto em pacientes internados no Hospital Antônio Giglio como nos casos encaminhados pela rede pública municipal, como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Prontos-Socorros e Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

“TENTARAM ME DEIXAR LOUCO”// Morador de Osasco teria sido internado à força pela família em disputa por herança de R$ 1,5 milhão