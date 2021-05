Cotia: furtado por jovem que levou pro motel, homem casado não paga conta e acaba na delegacia

Um homem de 46 anos foi parar na delegacia por não pagar a conta do motel em Cotia, no último domingo (23). Ele estava em uma suíte acompanhado de uma adolescente, de 17 anos, que furtou R$ 464 de sua carteira.

publicidade

A jovem conseguiu entrar no motel porque o homem teria apresentado o documento de identidade da esposa dele. De acordo com informações do portal “Cotia e Cia”, a acompanhante queria ir embora porque o homem não conseguiu ficar ereto. Mesmo frustrado, ele chegou a insistir para que a adolescente ficasse.

Ela teria dito que ficaria e pediu para que ele virasse de costas. Nesse momento, a adolescente saiu do quarto levando tudo o que ele tinha na carteira. Sem ter como pagar a conta de R$ 365, o homem explicou a situação aos funcionários do motel, que acionaram a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia.

publicidade

A conta foi paga logo após os guardas encontrarem o dinheiro escondido no cabelo da jovem. Ela afirmou que esse era segundo encontro com o homem e que se conheciam há mais de um ano.

Após prestar depoimento, a adolescente foi liberada. Já o homem pode responder por ter entrado no motel com uma menor de idade usando o documento de identidade da esposa.

publicidade

PEGA NA MENTIRA// Jovem finge que é PM para “dar orgulho à família” e é presa