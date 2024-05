Cioeste planeja 1º Fórum Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico

O Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana (Cioeste) deu um importante passo para fortalecer o desenvolvimento econômico da região. Na última terça-feira (14), a entidade reuniu a Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico para discutir a organização do 1º Fórum Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, previsto para o segundo semestre deste ano.

Coordenado por Mario Jorge Junqueira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Cajamar, o encontro detalhou a proposta do fórum, que contará com painéis de discussão envolvendo representantes de grandes empresas para debater a visão do mercado sobre o desenvolvimento regional.

Além disso, foram apresentados três novos grupos de trabalho focados em Eficiência Energética, Tecnologia Empreendedora e Visão de Mercado, coordenados por representantes de Jandira, Osasco e Barueri, respectivamente. Esses grupos visam potencializar as ações de desenvolvimento econômico nos municípios do Consórcio.

Uma das pautas discutidas foi uma ação de eficiência energética com investimentos federais para implantação de usinas solares, gerando economia de até 65% nos gastos com energia elétrica das famílias cadastradas em programas sociais.

O Cioeste também planeja uma presença mais efetiva na Feira do Empreendedor do Sebrae, em outubro, em São Paulo, consolidando a participação dos municípios do Consórcio no importante evento.

Segundo Mario Jorge, o fórum terá um viés acadêmico multidisciplinar, realizado em parceria com o Observatório das Metrópoles, visando compreender o desenvolvimento econômico não apenas em termos de arrecadação, mas também na entrega de indicadores sociais.

A reunião contou com a presença de secretários municipais e representantes dos grupos de trabalho, reforçando o compromisso do Cioeste em promover ações conjuntas para impulsionar o crescimento econômico sustentável da região oeste metropolitana de São Paulo.