Virada Cultural terá 22 palcos e shows gratuitos na capital neste final de semana

A Virada Cultural do Pertencimento 2024 vai agitar São Paulo no próximo final de semana (18 e 19/5). Com 22 palcos espalhados pela cidade, o evento descentralizado levará grandes atrações musicais e programação cultural para todas as regiões da capital.

Inserida no calendário oficial de eventos da cidade, a Virada Cultural é um dos maiores festivais de arte de São Paulo. Este ano, sob o tema “Virada do Pertencimento”, o evento terá 12 arenas distribuídas nas zonas sul, norte, leste, oeste e centro.

Entre os destaques da programação musical estão shows de Léo Santana, Pabllo Vittar e Joelma no Vale do Anhangabaú, Maria Rita no Butantã, MC Davi em M’Boi Mirim, Xamã na Parada Inglesa, Raça Negra e Planta e Raiz em Parelheiros, além de Edi Rock, Sandra de Sá, Projota, Gloria Groove, e muitos outros artistas renomados.

Para facilitar o acesso do público, o transporte público terá operação especial. A partir da meia-noite de sábado, os ônibus municipais da capital circularão gratuitamente. As principais estações de metrô, como Anhangabaú e São Bento, ficarão abertas 24 horas para embarque e desembarque.

As linhas intermunicipais da EMTU que atendem as regiões do Butantã e Heliópolis também terão ajustes de itinerário. Já as linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, e 4-Amarela, 5-Lilás da ViaQuatro funcionarão ininterruptamente, com algumas estações operando apenas para desembarque durante a madrugada.

A programação completa de shows e atrações da Virada Cultural 2024 está disponível no site viradacultural.prefeitura.sp.gov.br, podendo sofrer eventuais alterações.