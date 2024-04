Mansão de Cafu em Alphaville é preservada por liminar

O pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, Cafu, obteve uma liminar que suspendeu o leilão de sua mansão localizada em Alphaville, avaliada em R$ 40 milhões, que estava previsto para acontecer na semana passada. O motivo do leilão era uma dívida de cerca de R$ 9,5 milhões com a Vob Cred Securitizadora (leia aqui). As informações são do site UOL.

publicidade

A decisão de suspender o leilão foi publicada no mesmo dia em que o evento estava agendado, após Cafu obter a liminar que impediu a emissão de uma carta de arrematação do imóvel. A mansão, que possui 2.581 m², quatro andares, seis suítes, piscina, quadra de futebol society, sala de jogos, cinema e troféus, entre outras comodidades, teria sido colocada à venda por metade do valor avaliado.

Com o cancelamento do leilão, a Vob Cred Securitizadora solicitou que Cafu analise uma proposta de R$ 25 milhões recebida pela mansão em dezembro. O ex-jogador não nega a dívida e buscava evitar o leilão, argumentando que o imóvel é sua residência e, como bem de família, não pode ser expropriado, além de afirmar que o pagamento estaria garantido por outros bens.