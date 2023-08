Avaliada em R$ 27 milhões, mansão de Cafu em Alphaville vai a leilão para pagamento de dívidas

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) vai leiloar a mansão do pentacampeão Cafu, em Alphaville, reduto de ricos e famosos localizado entre Barueri e Santana de Parnaíba, para quitação de dívida milionária do ex-jogador. O leilão está marcado para o dia 6 de setembro, com lance mínimo de R$ 10 milhões no imóvel avaliado em 27,4 milhões.

publicidade

Segundo o jornal “Extra”, a dívida de Cafu com bancos e financeiras era de R$ 11 milhões até outubro do ano passado. O ex-jogador chegou a contestar a dívida e a penhora do imóvel que foi dado como garantia de empréstimos adquiridos, mas assinou, junto com a ex-mulher e sócia Regina Feliciano, a confissão de dívida na qual hipoteca a mansão em que mora.

A propriedade impressiona por ser uma das maiores dentro do condomínio de alto padrão na região de Alphaville. São 3.229 m² de área construída em um terreno com campo de futebol e área de lazer com sauna, jardim, churrasqueira, piscina coberta, salão de jogos e espaço para festas.

publicidade

Na parte interna, a mansão de Cafu possui ao menos seis suítes, todas com banheira, sala de cinema, cozinha, adega, elevador e garagem para oito carros. O espaço de destaque vai ainda para a sala de troféus do ex-jogador, que guarda com carinho camisas dos times pelos quais passou, troféus, medalhas e fotos de momentos que marcaram sua trajetória no futebol.

Se conseguir quitar a dívida dentro do prazo do processo, Cafu pode evitar o leilão. Ainda segundo o “Extra”, ele deve quase R$ 43 mil de IPTU da propriedade que está no nome de sua ex-mulher Regina.

publicidade