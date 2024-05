Itapevi aplica vacina contra gripe no Terminal de Ônibus a partir de segunda-feira (20)

A Prefeitura de Itapevi inicia nesta segunda-feira (20) uma campanha de vacinação contra a gripe no Terminal de Ônibus do Centro. A ação vai até quarta-feira (22), das 16h30 até as 20h, e tem como público-alvo todas as pessoas com idade acima de 6 meses.

Para receber a dose da vacina, os cidadãos devem apresentar um documento com foto e o CPF (RG ou CNH), o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a carteira de vacinação.

A imunização contra a influenza é considerada a melhor forma de diminuir as chances de agravamento da doença e o número de óbitos causados por complicações. O Ministério da Saúde estabeleceu a meta de alcançar uma cobertura vacinal de 90% da população.

Além da vacinação no Terminal de Ônibus, os moradores de Itapevi também podem comparecer a qualquer unidade de saúde do município – Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou Unidades de Saúde da Família (USF) – para receber a dose contra a gripe. O atendimento nessas unidades ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, sendo que nas USFs do Jardim Vitápolis e do Parque Suburbano, além da UBS do Jardim Rainha, a vacinação é realizada até as 18h30.