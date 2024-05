Prefeitura de Cotia realiza obras no local em que será implantado o Instituto Federal

A Prefeitura de Cotia iniciou obras de adequação no local em que será implantado o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs).

publicidade

Na terça-feira (14), a cidade recebeu o Diretor Geral do Instituto Federal, Fernando Gomes; a diretora de implantação do Instituto Federal, Camila Ferreira, e de Geslayne Camargo, secretária adjunta de Educação de Cotia para uma vistoria técnica no local.

As futuras instalações incluirão mais de 20 salas de aula divididas em dois blocos, banheiros com acessibilidade, quadra poliesportiva coberta, laboratório, refeitório, salas administrativas, cantina, entre outros espaços.

publicidade

O imóvel, que anteriormente abrigou uma instituição de ensino e estava fechado há alguns anos, está passando por uma série de intervenções, como troca de pisos, substituição de fiação elétrica, manutenção no telhado, pintura e adaptações de ambientes.

Segundo o secretário de Obras e Infraestrutura Urbana de Cotia, Rodrigo Dantas, as adequações no imóvel, que fica na Avenida Professor Manoel José Pedroso, no Parque Bahia e já abrigou o Colégio Desafio, devem ficar prontas no segundo semestre.

A implantação do Instituto Federal em Cotia foi pleiteada pelo prefeito Rogério Franco e confirmada em março.