Osasco vence primeiro jogo das quartas e abre vantagem contra Tatuí no Brasileirão de Basquete

Em uma partida emocionante válida pelo Jogo 1 das Quartas de Final do Campeonato Brasileiro de Basquete, o Basket Osasco saiu vitorioso na casa do Tatuí, abrindo a série melhor de três jogos com vantagem de 1 a 0. No confronto realizado na noite desta terça-feira (16), no Ginásio do Clube de Campo de Tatuí, o time visitante levou a melhor por 62 a 57.

publicidade

Pelo lado do Tatuí, o ala-armador Castellon foi o destaque ofensivo, anotando 12 pontos e 4 rebotes. O pivô Drudi contribuiu com 10 pontos e 6 rebotes, enquanto o ala Igor Rocha também somou 10 pontos e 3 rebotes.

Do lado do Osasco, o técnico Adriano Serafim Geraldes, auxiliado por Osvaldo Bonora Lima, contou com uma grande atuação coletiva. O pivô Dalaqua liderou os visitantes com um “double-double” de 15 pontos e 7 rebotes. O ala Elvis também brilhou, registrando 11 pontos e 10 rebotes. O armador Jean, por sua vez, distribuiu 7 assistências e anotou 11 pontos. Completando o quarteto de destaques, o ala-pivô Jamir Moultrie contribuiu com 15 pontos.

publicidade

Com essa vitória, o Osasco, que ocupa a segunda posição na Conferência Macarrão, dá um importante passo em busca de uma vaga nas Semifinais do Brasileirão. O Tatuí, terceiro colocado na Conferência Josuel, terá a chance de empatar a série no Jogo 2, marcado para o próximo dia 23, às 19h30, no Ginásio Geodésico, em Osasco.