Porcalhão é multado em R$ 20 mil por descarte irregular de entulho em Itapevi

Um motorista de 63 anos foi autuado por descarte irregular de entulho, na Estrada das Pitas, bairro Bela Vista, em Itapevi. Ele foi multado em R$ 20 mil e teve o veículo modelo GM Montana apreendido.

O flagrante aconteceu na última sexta-feira (28). A autuação foi feita por agentes do Setor de Fiscalização de Posturas Municipais de Itapevi com base no artigo 16 da lei municipal 1.796/2006. Pela legislação, o veículo apreendido ficará no pátio por 10 dias e o condutor deverá pagar a multa e as despesas decorrentes da apreensão.

Denuncie

Para denunciar o descarte irregular em Itapevi, o cidadão pode entrar em contato com o Setor de Fiscalização de Posturas Municipais da Prefeitura, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi) ou pelo telefone 4143-7600, ou ligar para a GCM no 153, ou a Polícia Militar no 190.

