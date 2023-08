Dia da Cerveja: gastropub Cão Véio, em Alphaville, tem mais de 20 rótulos da bebida

O Dia Internacional da Cerveja é comemorado na primeira sexta-feira de agosto no Brasil e em mais de 80 países. A rede de gastropub Cão Véio, fundada pelo chef Henrique Fogaça e o músico Fernando Badauí e que tem unidade em Alphaville, em Santana de Parnaíba, é uma opção para os amantes da bebida celebrarem a ocasião nesta sexta-feira (4).

publicidade

O Cão Véio dispõe de cervejas nacionais e importadas, com mais de 20 rótulos, distribuídos entre Larger, Pilsen, Ales, Weiss, Witbier, Stout, Trapistas e Belgas. Além disso, conta com quatro variações dos clássicos chopes artesanais que vão desde a Pilsen, Altbier e Weiss até a saborosa Session IPA, como o CPM22 Pilsen (R$ 18 a de 330 ml e R$ 25 a de 500 ml), de espuma persistente e cristalina, leve presença de malte, um sutil floral do lúpulo e boa carbonatação; e também a Cão Véio Weiss, uma cerveja com teor alcoólico de 4,8% (R$ 18 a de 330 ml e R$ 25, 500 ml).

E para quem deseja comemorar a data com amigos e familiares, o Cão Véio conta com espaços mais aconchegantes, pouca luz e uma atmosfera bem intimista, além de decoração com referências caninas que se repetem nos nomes dos pratos e dão o clima especial ao ambiente.

publicidade

Além da variedade das cervejas, o cardápio assinado pelo Chef Fogaça inclui pratos, petiscos e lanches executados de forma elaborada. O menu do gastropub está disponível em sua matriz, localizada na Vila Madalena e nas unidades de Alphaville, Tatuapé e Vila Mariana, em São Paulo, e em Curitiba.

SERVIÇO

publicidade

Cão Véio Alphaville: Calçada Aldebarã, 14 – Santana de Parnaíba

Terça a Sexta das 18h às 24h/ Sábado das 13h às 24h/ Domingo das 13h às 18h.