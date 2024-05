Raposo Shopping também recebe doações para o Rio Grande do Sul

O Raposo Shopping também está recebendo doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul. Podem ser doados alimentos não perecíveis, roupas de cama, água mineral e materiais de higiene e limpeza.

publicidade

A ação acontece em parceria com o Exército da Salvação, instituição que será responsável pela entrega dos itens arrecadados às famílias das cidades atingidas pelos fortes temporais.

As doações podem ser levadas durante o horário de funcionamento do Raposo Shopping (de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h). Mais informações em www.rapososhopping.com.br ou pelo telefone (11) 3731-5000.

publicidade

Os clientes do shopping que preferirem ajudar com dinheiro, podem fazer a doação para o pix CNPJ 542094810023-84.

Confira outros locais para onde você pode levar doações.