Horóscopo do Dia 08/05: confira as previsões para o seu signo hoje, quarta-feira

Horóscopo do Dia 08/05: confira as previsões para o seu signo hoje,...

Horóscopo do Dia 08/05: confira e fique por dentro das previsões dos astros para todos os signos hoje, quarta-feira.

Horóscopo do Dia: TOURO – 21 de abril a 20 de maio

Em algo que cruza seu caminho, você poderá realizar algumas boas ações que o ajudarão a progredir. Hoje será um dia inovador, no qual você encontrará soluções engenhosas para os problemas que surgirem. Portanto, avance com firmeza, sinceridade e espontaneidade. Amor: O amor sorri para você, por isso é importante que não se deixe influenciar por ideias negativas sobre…Continue lendo a previsão de Touro

Horóscopo do Dia: GÊMEOS – 21 de maio a 20 de junho

Não se desespere, cada etapa tem sua razão de ser e se hoje você está com dificuldades, muito em breve as superará. Evite ficar angustiado quando estiver numa situação assim, saiba que sempre aprendemos e refletimos com nossos erros pessoais. Você encontrará mais do que em breve a solução. Amor: Haverá boas vibrações e afinidade com uma pessoa que rapidamente vai fazer….Continue lendo a previsão de Gêmeos

CÂNCER – 21 de junho a 21 de julho

Diante de um evento inesperado, você sentirá uma energia positiva envolvendo-o e inspirando-o. Terá a sensação de que há um anjo da guarda ao seu lado. Hoje você terá uma perspectiva que normalmente não tem na agitação de seu dia a dia, uma compreensão mais ampla daquilo que o rodeia. Amor: Se você tem um sonho vá atrás dele. Você está perdendo um tempo…Continue lendo a previsão de Câncer

LEÃO – 22 de julho a 22 de agosto

Faça uso da sua sabedoria, sua intuição e as lições aprendidas a algo que acontecerá hoje e que você poderá enfrentar com a melhor disposição e positividade. Reforce seu olhar para as coisas boas e você terá sucesso. Não é necessário ver apenas a parte negativa, embora exista. Amor: Esta promete ser uma jornada muito diferente e promissora quando você começar a imaginar…Continue lendo a previsão de Leão

Horóscopo do Dia: VIRGEM – 23 de agosto a 22 de setembro

Pergunte a si mesmo quais são as coisas mais difíceis que você já fez em sua vida e verá que é capaz de muito, especialmente se elas tiverem a ver com o que mais lhe preocupa no momento. Você está naquele momento em que uma solução vem praticamente sozinha. Amor: Vai na boa, mas prestando atenção às coincidências, porque um momento importante está…Continue lendo a previsão de Virgem

Horóscopo do Dia: LIBRA – 23 de setembro a 22 de outubro

Observe a discrição em tudo relacionado ao seu sucesso pessoal que se aproxima. Certas conquistas não devem ser comentadas em voz alta, seus parentes mais próximos já são suficientes para comemorar. Aja com humildade e o reconhecimento será maior. Dia perfeito para limpar seu corpo de toxinas. Amor: É possível que muito em breve sua vida comece a andar por…..Continue lendo a previsão de Libra

Horóscopo do Dia: ESCORPIÃO – 23 de outubro a 21 de novembro

Você ficará muito surpreendido com a maneira como aborda um problema que toda vez que aparece, o irrita muito. Há uma clareza mental que você gosta e que o ajuda a encontrar soluções, com isso você se sente bem consigo mesmo. Surge o convite para uma curta viagem que você deve aproveitar. Amor: Nada deve continuar como tem sido até agora quando pensar…Continue lendo a previsão de Escorpião

SAGITÁRIO – 22 de novembro a 21 de dezembro

Respire fundo e lembre-se de que tudo tem uma solução, mesmo que você não a veja claramente agora. Procure em seu interior para avançar no que realmente precisa e deseja. Você não deve e não pode carregar com tudo e com todos, mas nunca esqueça as lições aprendidas no passado. Amor: Um namoro para valer chegará à sua vida e com ele uma nova etapa…Continue lendo a previsão de Sagitário

CAPRICÓRNIO – 22 de dezembro a 20 de janeiro

Você sai de velhos sentimento de culpa e usa positivamente toda essa energia para crescer pessoalmente. Você permitirá que todos assumam suas responsabilidades em relação à família e ao lar. Você passará mais tempo consigo mesmo, porque sabe muito bem que merece. Amor: O que lhe parecia menos provável de acontecer neste momento, se torna um fato e o colocará…Continue lendo a previsão de Capricórnio

AQUÁRIO – 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Este é o momento mais oportuno para deixar as coisas claras. Não tenha medo de dizer o que sente ou o que pensa em voz alta a alguém em quem confia e que pode ser muito útil. Agora você dirá verdades com ousadia e sem tabus. Você se respeitará por sua sinceridade e honestidade. Amor: Como às vezes algo não sai como o esperado, desta vez terá uma prova disso, mas…Continue lendo a previsão de Aquário

PEIXES – 20 de fevereiro a 20 de março

Às vezes você sente que o tempo o pega e que não pode mais correr, hoje será um daqueles dias e a coisa mais saudável que você pode fazer é forçar-se a parar um pouco e respirar fundo. Se necessário, dê uma desculpa para uma pessoa com quem você tem um compromisso. Amor: Mais do que nunca sua intuição e a empatia que o caracteriza o ajudará a entender…Continue lendo a previsão de Peixes

ÁRIES – 21 de março a 20 de abril

Após uma fase de muito estresse, você começa a ver que não adianta ter o controle de tudo, de querer resolver sozinho, sem pedir ajuda ou conselhos. O período astral que você está vivendo agora permitirá que consiga fazer a vida fluir fácil, o que até ontem parecia impossível para você. Amor: Você vai brilhar como uma estrela onde quer que esteja, com isso alguém, que vai…Continue lendo a previsão de Áries