Onde doar para o RS: lojas da Riachuelo, Leroy Merlin e CVC viram pontos de arrecadação

As lojas da Riachuelo, da Leroy Merlin e as agências de turismo CVC em todo o país tornaram-se pontos de arrecadação de donativos para as milhares de vítimas dos desastres do Rio Grande do Sul.

publicidade

Na Riachuelo, que tem lojas em Osasco, Carapicuíba, Barueri, Cotia e região, os itens sugeridos a serem doados devido às “necessidades extremas” neste momento são:

Água mineral,

Travesseiros e almofadas,

Roupas íntimas novas,

Roupas de inverno,

Fraldas infantis e geriátricas,

Produtos de higiene pessoal,

Produtos de limpeza,

Ração e vermífugos para pets

A orientação para que as doações cheguem ao destino em boas condições é que todas sejam organizadas e identificadas por categorias (exemplo: peças infantis, de cama, etc.). Pede-se também que os donativos estejam embalados em sacos plásticos para que as peças sejam protegidas durante o transporte até o Rio Grande do Sul.

publicidade

Nas agências da CVC, os itens sugeridos para doação são: roupas e calçados, roupas de cama (lençol e cobertor) e toalhas, que serão arrecadados até o dia 19 de maio.

Outros pontos de arrecadação na região de Osasco: