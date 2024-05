Postos do Poupatempo em Osasco, Carapicuíba e região recebem doações ao RS

Os postos do Poupatempo de Osasco, Carapicuíba, Cotia, Santana de Parnaíba e em todo o estado de São Paulo começam a receber, a partir desta segunda-feira (6), donativos que serão enviados às vítimas dos desastres no Rio Grande do Sul.

publicidade

A ação do governo paulista acontece por meio do Fundo Social de São Paulo (Fussp) e da Defesa Civil, e tem como objetivo arrecadar água mineral, itens de higiene pessoal e de limpeza.

Lista de produtos prioritários para doação:

Água

Água sanitária

Balde

Desinfetante

Detergente

Detergente em pó

Escova para lavar

Esponja para limpeza

Esponja de aço

Limpador multiúso

Luva de látex

Pano de chão

Rodo

Sabão em barra

Sacos de lixo

Saponáceo

Vassoura

Aparelho de barbear

Creme dental

Escova de dente

Fio dental

Sabonete

Shampoo e condicionador

Ponto de arrecadação em Osasco

publicidade

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco arrecadará mantimentos até quarta-feira (8). Podem ser levados à sede da entidade, localizada na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140 – Vila Campesina, alimentos não perecíveis, roupas, calçados, cobertores, itens de limpeza e de higiene.