Solidariedade de moradores de Osasco e região com doações ao RS é destaque na TV Globo

O coração solidário de osasquenses e de moradores de cidades vizinhas durante a mobilização do Fundo Social de Osasco para arrecadar mantimentos, que serão destinados às vítimas dos desastres no Rio Grande do Sul, foi destaque de uma matéria exibida no jornal “SPTV”, da TV Globo.

O aposentado José Locio da Costa foi um dos muitos munícipes que abraçaram a causa, neste fim de semana. “A gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. E vê aquilo ali, nosso coração choca e então a gente ajuda do jeito que pode”, disse à reportagem.

O Fundo Social de Osasco já recebeu milhares de doações, dentre garrafas e galões de água, alimentos não perecíveis, roupas, fardos de papel higiênico e sacos de ração para animais.

Arrecadação continua

A mobilização do Fundo Social, que seria apenas neste sábado e domingo, foi estendida até quarta-feira (8), quando empresas de transporte de Osasco levarão os donativos aos pontos de coleta no Rio Grande do Sul.

Além da ajuda com mantimentos, a cidade de Osasco enviou equipes da Defesa Civil para ajudar no resgate às vítimas da tragédia que deixou 83 mortos e milhares de desabrigados em centenas de cidades gaúchas.