Equipe da Defesa Civil de Osasco é enviada para ajudar vítimas dos desastres no Rio Grande do Sul

A cidade de Osasco ampliará o auxílio às vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, com o envio de agentes da Defesa Civil municipal para reforçar os trabalhos de resgate e apoio. A informação foi divulgada pelo prefeito Rogério Lins ontem (4), nas redes sociais.

“A Defesa Civil de Osasco está tecnicamente preparada para lidar com calamidades como essas que estão acontecendo nas cidades gaúchas. Nossa equipes vão para lá com os nossos veículos e materiais para prestar apoio, com muito carinho, respeito, amor e solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul”, disse o prefeito.

Osasco já está arrecadando mantimentos, como alimentos não perecíveis, cobertores e produtos de higiene e limpeza para ajudar os milhares de atingidos pelos desastres no RS.

Rogério Lins reforçou também o apelo à população osasquense: “Dentro da sua fé, da sua religião, orem por essas famílias e pela cidade para a plena recuperação”. Até este sábado (4), foram confirmadas 57 mortes e 67 pessoas seguem desaparecidas.