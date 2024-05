Acusado de matar dois policiais civis em Cotia é condenado a 24 anos de prisão

Um homem acusado de matar dois policiais civis em Cotia foi condenado a 24 anos em regime fechado. O Júri foi realizado na última quinta-feira (2), quando também foi expedido o mandado de prisão.

O crime aconteceu em agosto de 2007. Segundo o promotor de Justiça Alexandre Pereira, o réu seria informante dos policiais e armou um encontro com eles na Estrada do Tabuleiro Verde, bairro do Tijuco Preto. Dentro do veículo com os dois homens, o criminoso sacou a arma de um deles e atirou contra ambos, deixando o local levando armamentos, coletes e celulares das vítimas.

Segundo o Ministério Público de São Paulo, na sentença, foi reconhecido o crime de homicídio com a qualificadora do uso de recurso que impossibilitou a defesa dos policiais.