Fundo Social de Osasco prorroga arrecadação de donativos para o RS: “Toda ajuda é bem-vinda”

O Fundo Social de Solidariedade de Osasco prorrogou até quarta-feira (08), a arrecadação de donativos que serão destinados às vítimas de um dos maiores desastres naturais da história do Rio Grande do Sul.

No final de semana, osasquenses e moradores de cidades vizinhas se mobilizaram para contribuir com as vítimas das fortes chuvas. Na ocasião, foi montado um plantão especial, das 8h às 17h, no auditório do Fundo Social de Solidariedade, localizado na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140 – Vila Campesina, para recebimento de donativos.

Podem ser doados cobertores, roupas em bom estado de uso, alimentos não perecíveis, ração para pets, água, produtos de limpeza e higiene pessoal, entre outros.

Aos que preferirem realizar doações por meio do PIX podem utilizar a chave PIX do Governo do Rio Grande do Sul: CNPJ 92.958.800/0001-38. A doação é encaminhada diretamente ao estado rio-grandense.

A primeira-dama de Osasco e presidente do Fundo Social, Aline Lins, reforçou o apelo às doações. “Osasco mais uma vez mostrando sua solidariedade, as doações não param de chegar para nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, toda ajuda é bem vinda neste momento difícil, faça sua parte e ajude quem mais precisa”, disse, nas redes sociais.

Para mais informações, entre em contato com a Central 156. O atendimento é 24 horas por dia e atende também por meio do WhatsApp (11) 3651-7080 ou aplicativo 156 Osasco.

SERVIÇO

Plantão de Ajuda ao Rio Grande do Sul

Quando: até 08/05, das 8h às 17h

Local: Auditório do Fundo Social de Solidariedade (Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140 – Vila Campesina)