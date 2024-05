Homem é morto a tiros no Novo Osasco

Um homem de 57 anos morreu após ser baleado, na manhã desta segunda-feira (6), no Jardim Novo Osasco. O autor dos disparos estava de moto, fugiu após o crime e ainda não foi identificado.

Segundo populares, a vítima estava sentada em frente a um comércio e aguardava o ônibus a poucos metros do ponto quando foi surpreendida por um suspeito que chegou de moto.

A câmera de monitoramento de um estabelecimento comercial registrou quando o suspeito para a moto. Um toldo, no entanto, cobre parte das imagens e só é possível ver quando a vítima cai no chão, já baleada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) constatou a morte da vítima ainda no local do crime. Equipes da 2ª Cia do 14º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender a ocorrência.

A polícia não descarta a hipótese de latrocínio – quando acontece roubo seguido de morte. O caso será investigado.

Com informações do “Balanço Geral”, da Record TV