Protagonista e campeão do BBB 24, Davi conta o que fará com o prêmio de R$ 2,9 milhões

Protagonista e campeão do BBB 24, Davi conta o que fará com...

Com 60,52% dos votos, o baiano Davi Brito sagrou-se campeão do BBB 24, da TV Globo. Durante um bate-papo com Thais Fersoza e Ed Gama, ele contou como estava se sentindo e o que deve fazer com a bolada de R$ 2,9 milhões.

“Dar uma casa pra minha mãe. Tirar ela de onde ela mora”, revelou o vencedor do reality. “Lutei até o final. E acredito que o Brasil me deu essa rica oportunidade, e eu vou abraçar com os braços abertos, com toda a vontade do mundo”, completou Davi.

O baiano, que passou ileso por oito paredões no BBB 24, disse ainda que a ficha não caiu e destacou a resiliência diante do confinamento e do desprezo que sentia da maioria dos brothers. “Eu pensei que não ia passar da primeira semana. Quando foi chegando em 50 dias de programa, o pau estava quebrando, e a gente estava lá, sempre na luta”, afirmou.

Davi esteve na final ao lado da amiga Isabelle, que ficou em terceiro lugar, e de Matteus, que sagrou-se como bi-campeão do BBB 24.

“Jogo é jogo”

Em outra conversa, agora com o Gshow, Davi disse que percebeu que seria campeão já na reta final, quando recebeu sapatos novos e um vídeo no qual uma multidão de conterrâneos cantava o bordão “Calma, calabreso”.

“Naquele momento tive 70% de certeza de que eu estava na frente. Mas jogo é jogo, a gente não sabe de nada daqui de fora. A gente está lá vivendo intensamente. E louvado seja Deus por tudo que aconteceu”, declarou.

Hoje, ao sair dos estúdios do “Mais Você”, Davi foi muito aplaudido por uma multidão de fãs. O momento foi registrado e publicado nos Stories do Instagram do novo milionário. Nesta rede social, ele soma mais de 9,6 milhões de seguidores atualmente.