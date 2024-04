Beatles 4Ever se apresentam no Teatro Municipal de Osasco neste sábado (20)

O Teatro Municipal Glória Giglio recebe neste sábado (20), às 21h, o espetáculo “Beatles 4Ever”. O tributo musical promete transportar o público em uma jornada através das fases marcantes da lendária banda britânica.

O espetáculo se inicia com a fase “Beatlemania”, recriando fielmente os icônicos cortes de cabelo e ternos pretos que se tornaram símbolos da explosão da Beatlemania. Sucessos dançantes como “She Loves You”, “Twist And Shout”, “All My Loving” e “A Hard Day’s Night” embalam o público nesta primeira etapa.

Em seguida, o espetáculo avança para o amadurecimento musical dos Beatles, marcado pelo lançamento do álbum, filme e single “Help”, e pelo histórico show no Shea Stadium em Nova Iorque, onde os Fab Four usaram suas emblemáticas jaquetas beges. Nesta fase, a canção “Yesterday”, a música mais regravada de todos os tempos, é apresentada com toda a sua beleza atemporal.

A evolução psicodélica dos Beatles é celebrada com o álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” e o desenho animado “Yellow Submarine”. As cores vibrantes tomam conta do palco, com os intérpretes vestindo réplicas fiéis das fardas usadas pelos Beatles. Hits como “Lucy In The Sky With Diamonds”, “Hello Goodbye” e “Penny Lane” encantam o público com sua energia contagiante.

A última fase do espetáculo é dedicada às canções grandiosas lançadas próximas à separação da banda, quando os estilos individuais dos membros começaram a transparecer. Músicas emocionantes como “Don’t Let Me Down”, “Something” e “Let It Be” provam que a obra dos Beatles é verdadeiramente atemporal.

O “Beatles 4Ever” se destaca pela autenticidade das roupas e adereços utilizados, réplicas fiéis dos figurinos usados pelos Beatles durante sua carreira. Além disso, a utilização de instrumentos e amplificadores originais da época garante uma sonoridade fiel às gravações e apresentações dos anos 60.

Durante os intervalos, uma trilha sonora e vídeos projetados ilustram a transição entre as fases, mantendo a dinâmica do espetáculo e contando a história por trás da apresentação.

Os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Express. O Teatro Municipal Glória Giglio fica na Av. dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara.