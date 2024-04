Em provas acirradas, piloto de Itapevi garante o 3º lugar no Paulista de Fórmula Vee

Em duas chegadas dramáticas, o piloto Lucas Veloso, de Itapevi, garantiu dois terceiros lugares na disputa da 2ª etapa do Campeonato Paulista de Fórmula Vee, no último fim de semana, em Interlagos, na zona sul de São Paulo.

A prova mais acirrada foi no domingo, quando quatro carros cruzaram a linha de chegada com menos de um segundo de diferença. Lucas Veloso foi o terceiro, apenas 0s126 atrás do paranaense Augusto Águila. E só 0s572 à frente do piracicabano Edmar Silva, o quarto colocado. A vitória foi do mato-grossense Rafael Marques.

“Nós brigamos a corrida toda pela primeira posição, cheguei a assumir o primeiro lugar. E a chegada foi daquele jeito, todo mundo embolado, pisando fundo no acelerador e com a decisão por um fio de cabelo”, disse Lucas Veloso. “O mais importante foi ter feito duas boas provas e somar pontos importantes na disputa pelo título”, finalizou.

Na sexta-feira, pela primeira prova desta etapa, o piloto de Itapevi ficou apenas 0s053 atrás de Rafael Marques, em mais uma chegada de arrepiar. A vitória foi de Levi Simões, atual campeão paulista da FVee.

Com os resultados, apenas quatro pontos separam os quatro primeiros colocados na classificação geral. Lucas Veloso subiu para o terceiro lugar, com 60 pontos, ao lado de Edmar Silva. Augusto Águila é o segundo, com 62, e Rafael Marques lidera, com 64.

A Fórmula Vee volta a Interlagos para duas etapas em maio. A terceira será entre os dias 3 e 5. E a quarta nos dias 24 a 26. Ao todo, a competição terá oito etapas, com a última em dezembro. Nesta temporada, todas as provas serão disputadas em Interlagos.