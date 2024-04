A Prefeitura de Cotia segue com a instalação de lâmpadas de LED em bairros da cidade e de Caucaia do Alto. Entre as vias contempladas estão as estradas da Capelinha e dos Pereiras.

Na estrada da Capelinha são 269 pontos de iluminação LED e, na estrada dos Pereiras, 133. As novas luminárias são mais econômicas e eficientes.

Além dos pontos mencionados, o programa “Ilumina Cotia” está em andamento nos bairros Colinas de Caucaia, Jardim Passárgada e São Paulo II.