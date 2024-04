Marcha Para Jesus Cotia comemora 25 anos com sorteio de carro 0 km

A Marcha Para Jesus de Cotia comemora 25 anos em 2024 e vai sortear um Fiat Mobi 0 km entre os participantes.

Organizada pela Associação Brasileira de Pastores e Líderes Evangélicos (Abraple), o evento está marcado para o dia 4 de maio.

A concentração será atrás da UPA do Atalaia às 13h. A saída será às 14h com direção ao Paço Municipal, onde será feito o sorteio do carro.

Os participantes já podem se inscrever para o sorteio através do perfil oficial da Marcha no Instagram (@marchaparajesuscotiaoficial). O sorteado precisa estar presente no momento do sorteio para receber o prêmio.

A cantora Maurizélia, o Ministério JC e Rodrigo Luzap, além de bandas das igrejas locais, já estão confirmados no evento.