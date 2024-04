Teatro Aspro apresenta espetáculo Hey Jude neste sábado (20)

O Teatro Aspro prepara-se para receber uma experiência única para os amantes dos Beatles neste sábado (20). O espetáculo “Hey Jude” promete transportar o público para os icônicos momentos da lendária banda de Liverpool. Com Cesar Kiles como Paul McCartney, Thomas Arques como George Harrison, Renato Almeida como Ringo Starr e Thiago Gentil como John Lennon, o show é uma imersão completa nas fases marcantes dos Fab Four.

Com efeitos especiais, projeções e uma gama de figurinos, “Hey Jude” é mais do que um tributo, é uma recriação meticulosa, buscando capturar não apenas o som, mas também a essência dos Beatles. Sob a batuta do maestro Anselmo Ubiratan, que interpreta George Martin no espetáculo, as orquestrações originais ganham vida, oferecendo ao público uma experiência sonora autêntica.

Os integrantes do “Hey Jude” não são novatos quando se trata do legado dos Beatles. Com experiências que incluem gravações no lendário estúdio Abbey Road, apresentações no Cavern Club e até encontros com figuras emblemáticas como Astrid Kirchherr, o grupo traz consigo não apenas talento, mas também uma profunda conexão com a história da banda que mudou a música para sempre.

Para aqueles que desejam reviver os clássicos como “Hey Jude”, “Let It Be” e “Yellow Submarine” de uma forma autêntica e emocionante, os ingressos estão disponíveis no site da Bilheteria Express. O show começa às 21h30 e o Teatro Aspro fica na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios.