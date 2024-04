Comédia “A Toda Poderosa” traz Viviane Araújo e Maciel Silva ao Centro de Eventos de Barueri

O Centro de Eventos de Barueri recebe no próximo sábado (20), às 21h, o espetáculo “A Toda Poderosa”, uma comédia estrelada por Viviane Araújo e Maciel Silva. A peça narra a história hilarante de um Diabo cansado de sua função no inferno e que pede férias para vir ao Brasil.

Na trama, o Diabo, interpretado por Maciel Silva, está exausto de suas obrigações e solicita um período de descanso no congresso do céu. Porém, assim como no mundo dos humanos, a burocracia celestial também existe e cria diversos empecilhos para atrapalhar os planos do “pobre Diabo” de tirar férias.

A grande vilã da história é Deus, apresentada como uma mulher onipresente e onisciente, vivida por Viviane Araújo, que não quer de forma alguma que o Diabo abandone seu posto no inferno. A partir daí, uma série de situações hilárias se sucedem.

Os ingressos para a peça já estão sendo vendidos e podem ser adquiridos no site Bilheteria Express ou na bilheteria do Centro de Eventos, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672, Jardim Tupanci, em Barueri.