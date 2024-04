Seleção Brasileira Feminina de Vôlei convoca atletas da região para Liga das Nações

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou nesta terça-feira (16) a lista de 30 atletas inscritas na Seleção Brasileira Feminina de Vôlei para a próxima edição da Liga das Nações (VNL), competição que marca a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Entre as convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães, estão nomes conhecidos da região, ou porque atuam nos times ou porque nasceram por aqui.

publicidade

A ponteira/oposta Tainara, natural de Jandira, e a central Diana Duarte, nascida em Barueri, estão entre as atletas inscritas para a VNL. Além delas, o time conta com jogadoras que atuam nos clubes de Osasco e Barueri, como a levantadora Giovana, a oposta Lorenne, e a líbero Camila Brait, que jogam em Osasco; e a central Luzia Nezzo, do Barueri.

A lista traz ainda o retorno da veterana ponteira Natália Zilio, medalhista de ouro em Londres 2012, que vai jogar em Osasco na próxima temporada.

publicidade

O Brasil estreia na VNL no dia 14 de maio, contra o Canadá, com as quatro primeiras partidas sendo realizadas no Rio de Janeiro. Na sequência, as brasileiras enfrentam República da Coreia, Estados Unidos e Sérvia, antes de viajarem para Macau, China, e Hong Kong para os demais jogos da fase classificatória. A fase final está marcada para 20 a 23 de junho.