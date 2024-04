Bruna Biancardi compra mansão na Granja Viana

Bruna Biancardi, 29, comprou um imóvel de luxo na Granja Viana, em Cotia, para morar com a filha, fruto de seu antigo relacionamento com o jogador Neymar.

A influencer morava com os pais, também na Granja Viana, e agora vai morar apenas com Mavie.

No final de 2023, a casa onde Bruna morava com os pais foi assaltada. Três homens armados invadiram a residência e roubaram bolsas, relógios e joias. Funcionários e os pais da influenciadora foram feitos reféns (leia aqui).

A novidade foi contada no perfil do Instagram do corretor de imóveis de alto padrão da região, Luiz Henrique Augusto, responsável também pela compra dos imóveis de Priscila Alcantara, Eliezer e Viihtube, entre outros.