Quadrilha invade casa de Bruna Biancardi, em Cotia, atrás de Mavie, filha da influenciadora com Neymar

A mansão onde mora a influenciadora digital Bruna Biancardi, em Cotia, foi invadida na madrugada desta terça-feira (7). Os pais dela estavam em casa quando os criminosos invadiram o imóvel.

Bruna e Mavie, filha recém-nascida da influenciadora com o jogador Neymar Jr, não estavam em casa. Os pais de Bruna chegaram a ser amarrados enquanto os bandidos saqueavam objetos de valor, de acordo com informações do “Uol”.

Os vizinhos estranharam a movimentação estranha na residência e acionaram a GCM, que conseguiu prender um suspeito de ajudar a quadrilha. Segundo a corporação, a pessoa mora no mesmo condomínio e teria autorizado a entrada dos criminosos.

Ainda segundo a GCM, dois dos bandidos estavam armados e procuravam por Bruna e Mavie. Eles fugiram em seguida levando objetos de valor, joias e bolsas de grife.

O caso foi registrado no Distrito Policial de Cotia, que prossegue com as investigações para identificar e prender os envolvidos. Bruna não manifestou-se publicamente após o ocorrido.

