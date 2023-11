Então é Natal… Papai Noel chega ao Shopping Tamboré no sábado (11)

Já está tudo pronto para a época mais iluminada do ano no Shopping Tamboré, em Barueri. Com a temática “Contos de Natal”, a decoração especial será inaugurada no sábado (11), com a chegada do Papai Noel.

A praça principal do shopping recebe a Casa do Noel e narra as histórias do bom velhinho e suas atividades ao longo do ano. A bordo de um trenzinho os pequenos poderão ver desde a confecção de biscoitos com o Gingerman, até a criação de brinquedos com o soldadinho de chumbo, a música com os duendes e a leitura das cartinhas com as renas.

O espaço conta também com gangorra, escorregador, trenó e área exclusiva para fotos. Neste ponto está também a árvore de Natal principal, com mais de sete metros de altura.

A diversão segue na Fábrica do Noel, onde as crianças irão se divertir com presentes gigantes giratórios e um espaço para escreverem suas cartinhas ao velho Noel. E, depois da diversão, os pequenos chegam na Pracinha do Papai Noel, onde terão a oportunidade de conhecer o personagem principal do Natal pessoalmente e compartilhar suas aspirações natalinas em uma fonte dos desejos. Todos poderão depositar suas moedinhas que serão doadas posteriormente para ONGs da região.

Sorteio de Jeep Commander e promoção “Compre e Ganhe”

E enquanto os pequenos de Barueri e região aguardam os presentes pedidos para o bom velhinho, os adultos terão bons motivos para sonhar. A promoção de Natal do Shopping Tamboré, estrelada pela atriz global Juliana Alves, estará repleta de novidades e presentes incríveis.

A estrela na ponta da árvore é o sorteio de um (1) Jeep Commander, para os clientes “estrela” do programa de relacionamento do shopping. Para participar da promoção basta registrar no aplicativo uma nota fiscal de qualquer valor em compras realizadas durante o período da ação, de 14 de novembro a 7 de janeiro. Cliente 1 estrela recebe 1 cupom para o sorteio, 2 estrelas 5 cupons e 3 estrelas 10 cupons.

Já na ação “Compre e Ganhe,” que ocorre de 5 a 24 de dezembro, compras a partir de R$ 800 cadastradas no aplicativo do shopping dão direito a Panettone Biscoitê e vinho Grand Cru. Essa promoção é exclusiva para os clientes que possuem 2 e 3 estrelas. Os clientes com 2 estrelas recebem um (1) Panettone Biscoitê, enquanto os de 3 estrelas recebem um (1) Panettone Biscoitê e uma (1) garrafa de vinho Grand Cru, sujeitos à disponibilidade de estoque.