SinHoRes Osasco abre inscrições para curso gratuito de capacitação profissional

O SinHoRes Osasco – Alphaville e Região (Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares) está com inscrições abertas para o curso gratuito de capacitação profissional deste mês de novembro, oferecido por meio da Escola SinHoRes.

O curso oferecido neste mês é “Gestão de Hospitalidade: Serviços de Alimentos e Bebidas”, que será ministrado no dia 27, das 14h30 às 17h30, na sede do SinHoRes, localizada no Centro de Osasco.

As aulas serão ministradas pelo Professor PhD, Celso dos Santos, também consultor do SinHoRes e Diretor de Novos Negócios e Capacitação da FHORESP (Federação Empresarial de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo).

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas neste link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcvaO1ZnQ1pdsAJTJXb6MNp36SUJcweI63gKnv5zIa1V2YjA/viewform.

Os alunos receberão Certificado de conclusão com a chancela estadual da FHORESP e Internacional da AREGALA e Cozinheiros sem Fronteiras.

Os interessados precisam residir em um dos municípios da base SinHoRes: Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus.