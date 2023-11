Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Osasco dia 15

A época mais iluminada do ano se aproxima e traz atrações especiais como a Caravana de Natal da Coca-Cola, que passará nas ruas de Osasco na próxima quarta-feira (15).

publicidade

O comboio iluminado está previsto para sair às 17h, do Carrefour de Osasco, no Industrial Autonomistas, e percorrerá um trecho da avenida dos Autonomistas, seguindo para as avenidas Maria Campos, Brasil e Ônix, no bairro Ayrosa.

A rota está sujeita a alterações sem aviso prévio.

publicidade

Veja o mapa com o trajeto da Caravana de Natal da Coca-Cola em Osasco: