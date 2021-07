Eletricista, marketing digital, portaria e outros: Barueri abre inscrições para 15 cursos gratuitos

Na terça-feira (6) serão abertas as inscrições para mais uma etapa do programa Meu Futuro, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (SICT) de Barueri, que vai oferecer 15 cursos de qualificação profissional online gratuitos.

Com carga horária de 100 horas cada, os cursos oferecidos são: eletricista instalador, assistente administrativo, folha de pagamento, assistente de departamento de pessoal, assistente de recursos humanos, auxiliar de logística, assistente financeiro, marketing digital, auditor interno de qualidade, gestão de qualidade, técnicas de oratória, liderança e coaching, portaria e recepção, técnicas de segurança do trabalho e cuidador.

Serão destinadas 1.295 vagas, destinadas aos primeiros candidatos inscritos que cumprirem os seguintes requisitos: ser morador de Barueri, ter 18 anos ou mais e ter concluído o Ensino Fundamental ou Médio, dependendo da exigência do curso, e possuir o Cadastro Cidadão atualizado.

As aulas serão iniciadas no dia 19 deste mês e ficarão disponíveis na plataforma online, modalidade EaD (Educação a Distância), até o dia 18 de agosto de 2021. Ao final do curso, o aluno aprovado receberá um certificado digital.

Os cursos serão online e oferecidos, mais uma vez, como forma de garantir o acesso da população à qualificação profissional de qualidade sem prejudicar as orientações de isolamento social preconizadas pelos órgãos de saúde durante a pandemia do novo coronavírus.

Inscrições:

O link para inscrições, informações sobre cursos, lista de aprovados, dentre outros detalhes, serão disponibilizados na página do Programa Meu Futuro no Facebook e no Instagram.

Depois que o candidato realizar o cadastro e for selecionado, ele receberá um e-mail de confirmação com o acesso à plataforma de estudos (token/chave).

Serviço

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 4163-1340 e 4199-0513 ou pelo WhatsApp 94272-7589.

