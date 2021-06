“Uber Campus”: nova sede da Uber vai ficar na Vila Yara, em Osasco, e será inaugurada em 2022

Anunciada nesta segunda-feira (31), a nova sede da Uber no Brasil, que ficará em Osasco, na região da Vila Yara, e deve ser inaugurada em 2022. O Uber Campus terá cerca de 30 mil metros quadrados, o triplo da área ocupada pelo atual escritório da empresa e abrigará o primeiro Centro de Tecnologia da companhia na América Latina.

O novo projeto prevê 12 mil metros quadrados de área construída e outros 18 mil de área verde, para trazer mais espaços abertos e ao ar livre. Vai contar com salas de reuniões amplas, restaurante, cafeteria, academia, sala de amamentação, além de áreas para a prática de yoga, alongamento e meditação e para receber os cachorrinhos de estimação dos funcionários.

Modelo de trabalho híbrido

O foco do projeto em espaços de convivência segue a definição do novo modelo de trabalho híbrido da empresa, que permanentemente incluirá três dias por semana de trabalho presencial e dois remotos, mesmo após a pandemia.

O diretor geral da Uber para América Latina, George Gordon, destacou que, com o avanço da tecnologia, pegar longas filas para almoçar ou gastar muitas horas no trânsito para estar em um escritório localizado em uma região central da cidade passou a não fazer mais sentido quando “ir todos os dias ao trabalho” mudou de significado. “Só precisamos nos conectar ao celular ou notebook para chegar ao trabalho, então o espaço físico passa a ser um lugar que privilegia a convivência”.

“Depois de tanto tempo trabalhando quase que integralmente de maneira remota, o espaço que vai receber nossos funcionários precisa refletir também os novos hábitos que foram incorporados à nossa vida nesse período”, emendou o executivo.

Localização

A escolha da localização do futuro Uber Campus, na região da Vila Yara, em Osasco, foi feita considerando a disponibilidade de espaço adequado para atender a expansão e os investimentos da companhia no Brasil, além da proximidade com a cidade de São Paulo, diz a empresa.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) celebrou a confirmação de que a nova sede da Uber será em Osasco. “Com mais essa conquista, Osasco se consolida como a principal cidade-sede das empresas de Inovação do país. Mais oportunidades, mais empregos e mais desenvolvimento. Bem-vinda Uber!”

