Osasco teve saldo positivo de 2,7 mil vagas de emprego com carteira assinada em abril

Osasco teve um saldo positivo de 2.767 vagas de emprego formal geradas no mês de abril, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério da Economia. As empresas do município registraram 6.948 contratações e 4.181 demissões.

Números do próprio Caged, divulgados no final de abril, já apontaram que no acumulado do primeiro trimestre deste ano (janeiro a março), Osasco teve variação positiva de 2,95% na geração de novas vagas com carteira assinada. O saldo acumulado nos três primeiros meses do ano foi de 4.529 contratados. No período, foram feitas 19.348 admissões e 14.819 desligamentos.

Os dados do primeiro trimestre e os de abril reforçam a tendência de retomada da economia osasquense, sobretudo a partir do segundo semestre de 2020, apesar de pequenas oscilações ao longo dos meses. No acumulado dos últimos 12 meses (abril/2020 a março/2021), o saldo também foi positivo (3,73%), com a abertura de 5.693 novas vagas.

