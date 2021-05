Alelo tem vagas de emprego abertas em Alphaville, Barueri

A Alelo, uma das líderes no segmento de pagamento de benefícios no país, sediada em Alphaville, Barueri, está com diversas vagas de emprego abertas. As oportunidades são para as áreas Comercial, Estratégia Digital, Experiência do Cliente, Finanças e Planejamento, Gente e Transformação, Jurídico, Marketing e Tecnologia.

A empresa busca por profissionais para preencher os cargos de gerente de produtos, analista de produtos pleno, analista de operações, analista de prevenção a fraude e risco, coordenador de operações, especialista de operações, especialista de prevenção a fraude e risco, advogado sênior e analista de produtos pleno.

Também há vagas para coordenador de mídia e performance, gerente de produtos, analista de sistemas, cientista de dados, desenvolvedor JAVA pleno e sênior, Desenvolvedor Front-End, desenvolvedor mobile iOS, engenheiro de software, especialista JAVA e especialista de sistemas.

A função de gerente de produtos é necessário ter ensino superior completo, experiência com vendas Hunter/Farmer, pacote Office intermediário e disponibilidade para viagens.

Para a vaga de advogado sênior o candidato precisa ter formação em Direito, com OAB ativo, pós-graduação ou MBA em Contratos, Direito Empresarial ou Direito Civil, experiência em contratos e na área consultiva, visão sistemática, pacote Office e inglês fluente.

Para concorrer à vaga de gerente de produto, é preciso ter mais de 5 anos de experiência em produtos, pagamentos digitais e experiência do usuário, conhecimento em elaboração de documentação, superior completo em Administração, Marketing ou relacionados, conhecimento avançado do pacote Office e inglês intermediário.

O cargo de analista de prevenção a fraude e risco exige formação superior completa em Administração, Engenharia, Economia, Tecnologia da Informação, Processos ou áreas correlatas, experiência em mapeamento, otimização e gestão de processos, vivência na área de Operações em Empresas de Meios de Pagamento, prevenção a fraude e autorizações e intercâmbios, e conhecimento de Metodologias de Projetos, PMI, Agile / Lean, pacote Office avançado, além de facilidade e gestão de KPIS e OKRS.

Como se candidatar às vagas de emprego na Alelo:

Os interessados em participar do processo seletivo deve acessar o site de vagas da Alelo, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Além de salário compatível com o mercado, a Alelo oferece benefícios como Alelo Refeição, Alimentação e Auxílio Farmácia, vale-transporte ou fretado ou combustível, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, Gympass, acesso à plataforma de saúde mental, previdência privada, auxílio creche, além de flexibilidade de horários e disponibilidade para home office.

