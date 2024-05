Adolescente com moto roubada é apreendido em Carapicuíba

Na madrugada deste sábado (5), policiais do 6º Batalhão de Polícia Rodoviária detiveram um adolescente que participou do roubo de uma motocicleta no Rodoanel Mário Covas, em Carapicuíba.

publicidade

As equipes foram acionadas, pois alguns veículos estariam trafegando na contramão da rodovia em Carapicuíba para desviar de criminosos. Na averiguação pelo local em Carapicuíba, os policiais viram quatro indivíduos fugindo em uma motocicleta, entrando no perímetro urbano do município de Carapicuíba pela Avenida Leonil Crê Bortolosso.

Três criminosos conseguiram fugir, mas o piloto da moto, menor de idade, foi detido no local e flagrado com um simulacro de arma de fogo. A vítima reconheceu o adolescente e contou que foi surpreendida pelos indivíduos em Carapicuíba, que obstruíram a pista e levaram seu veículo.

publicidade

O menor foi conduzido ao 5º Distrito Policial em Carapicuíba e permaneceu à disposição da Justiça.