Blitz agita a Praça das Artes em celebração ao Dia das Mães em Barueri

No próximo dia 12 de maio, a lendária banda Blitz estará agitando a Praça das Artes em Barueri, em uma apresentação especial para comemorar o Dia das Mães. A partir das 11h, o público poderá curtir sucessos inesquecíveis como “A dois passos do Paraíso”, “Você não soube me amar” e “Weekend”, em uma manhã repleta de emoção e muita música boa para embalar esse momento especial ao lado das mães.

Com uma trajetória marcada por grandes hits que conquistaram gerações, a Blitz promete um show memorável, repleto de energia e nostalgia.

Os organizadores do evento ressaltam que não é necessário retirar ingressos antecipadamente, pois a entrada será gratuita. Basta comparecer à Praça das Artes, localizada na Rua Min. Raphael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos, em Barueri.