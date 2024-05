Atletas de Osasco brilham na Copa de Ginástica Artística do Estado de SP

As meninas do FAE (Fundo de Assistência ao Esporte) de Osasco lideraram a pontuação nos rankings das três categorias na Copa de Ginástica Artística do Estado de São Paulo disputada em neste final de semana em Araraquara.

A Copa teve início na sexta (3), com os treinos livres. Mas foi no sábado que as ginastas entraram em ação. A competição chegou ao fim no domingo.

Os aparelhos em disputa no feminino eram solo, paralelas assimétricas, salto e trave de equilíbrio. Osasco não deu chances para os seus adversários e venceu nas três categorias, A (10 a 16 anos), B (9 a 13) e C (8 a 10).

No masculino, deu Praia Grande (categoria A), Araraquara (B) e Bauru (C) nas provas de solo, salto, barra fixa e paralelas simétricas.

Participaram da Copa 480 atletas de 42 entidades esportivas com idade entre 8 e 16 anos.