Padre de Osasco chama Madonna de “véia sem-vergonha” e critica show no RJ, em meio aos desastres no RS

O show da cantora Madonna, no Rio de Janeiro, gerou uma onda de debates e críticas nas redes sociais no fim de semana. Ontem (5), o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, da Diocese de Osasco, descreveu a apresentação da artista, em meio à tragédia no Rio Grande do Sul, como “pornochanchada satânica”.

“Somente o Brasil para, no meio de uma catástrofe humanitária, pagar R$ 17M pra uma véia sem-vergonha fazer um show de pornochanchada satânica para debochar da fé católica! É o fim do mundo”, escreveu o padre.

O espetáculo atraiu 1,6 milhão de pessoas à praia de Copacabana, no último sábado (4), e teve como patrocinadores o banco Itaú e a cerveja Heineken, com apoio da prefeitura do Rio e do governo do estado do Rio de Janeiro.

Em outra publicação, o católico diz que “perto da véia Má Dona, a Dercy Gonçalves [1907-2008] é uma piedosa velhinha”. Nos comentários, enquanto algumas pessoas da comunidade católica concordaram com o posicionamento de José Eduardo, muitos internautas criticaram: “Falta de respeito com os mais velhos. Está muito longe de aprender o amor de Jesus”, “Seus colegas fazem pior na igreja e não vejo tanta indignação”.

As críticas à apresentação de Madonna também partiram de políticos da base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). “Se espantar porque a Madonna fez um show satânico e pornográfico é o mesmo que dizer que (se) assustou com o calor do fogo”, escreveu nos Stories do Instagram.