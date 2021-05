Sorteio de Dia dos Namorados no SuperShopping Osasco tem Outback e Kinoplex grátis por 1 ano

Com a data mais romântica do ano se aproximando, o SuperShopping Osasco preparou a promoção especial Par Perfeito. Quem comprar o presente de Dia dos Namorados no empreendimento e doar um alimento não-perecível, concorrera à chance de assistir qualquer filme da programação do Kinoplex e ir ao Outback com um acompanhante, gratuitamente, por um ano.

publicidade

Nas compras acima de R$ 250, o cliente concorre a cinco sorteios especiais: o primeiro sorteado ganha ingressos para o Kinoplex e ainda completa o passeio indo ao Outback, que será inaugurado no shopping center em setembro.

Os quatro sorteados seguintes levam as entradas para o cinema. Para isso, basta cadastrar as notas fiscais de compra no balcão de troca, localizado no Piso 1, ao lado da AnaCapri, e torcer. A promoção, válida até o dia 13 de junho, fica ainda mais especial com o foco social. Quem levar um quilo de alimento não-perecível, além de ajudar quem mais precisa, ganha cupons em dobro. Os alimentos arrecadados serão destinados à instituições locais.

publicidade

“As pessoas gostam de assistir um bom filme e de comer em um restaurante bem gostoso para fugir da rotina, se distrair e aproveitar o tempo livre. Foi pensando nisso e em proporcionar experiências ainda mais memoráveis para os clientes que nos acompanham diariamente que preparamos essa campanha. É a oportunidade ideal para continuar comemorando o amor durante todo o ano”, afirma Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

Dicas de presentes

publicidade

Para ajudar na escolha do presente para a pessoa amada, o shopping indica as lojas Pandora e Morana para caprichar na escolha da joia, seja brinco, anel, colar e pulseira. As maquiagens, cremes corporais e perfumes são encontrados na L’Occitane au Brésil e na Quem disse, Berenice?. Se a ideia é dar algum aparelho eletrônico, a Samsung está com todos os seus lançamentos disponíveis. A C&A, Hering, Renner e M. Officer trazem as coleções Outono-Inverno para todos os estilos, enquanto AnaCapri, Arezzo, Melissa e Havainas completam o look.

São mais de 130 lojas disponíveis no shopping para caprichar na escolha do mimo e garantir a participação no sorteio. Para completar, os serviços de delivery, drive-thru e as vendas pela Loja Virtual continuam.

Para garantir o conforto e segurança dos clientes que não abrem mão de visitar o shopping, o uso de máscara é obrigatório, além de medição de temperatura ao entrar. Além disso, o empreendimento, que tem pisos com marcação para sinalizar a distância segura, mantém todos os ambientes com limpeza e desinfecção intensificados.

Para quem quer comprar sem sair de casa, as melhores marcas do shopping center estão na Loja Virtual. Para pedir, basta acessar http://www.supershoppingosasco.com.br/vitrine.php. Além disso, os serviços de delivery e drive-thru seguem normalmente.

O SuperShopping Osasco funciona de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 11h às 20h.