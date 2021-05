Domingo Maior hoje (30/05) | No Limite Do Amanhã é atração na Globo

Domingo Maior hoje (30/05) tem como atração o filme No Limite do Amanhã, na Globo. O longa vai ao ar por volta das 23h25, logo após No Limite – A Eliminação.

Domingo Maior (30/05): No Limite Do Amanhã

Sinopse: Quando a Terra é tomada por alienígenas, Bill Cage, relações públicas das forças armadas dos Estados Unidos, é obrigado a ir para a linha de frente no dia do confronto final. Inexplicavelmente, ele acaba preso no tempo, condenado a reviver esta data repetidamente. A cada morte e renascimento, Cage avança e, antecipando os acontecimentos, tem a chance de mudar o curso da batalha com o apoio da guerreira Rita Vrataski.

O filme No Limite Do Amanhã também está disponível no Amazon Prime Video.

MAIS INFORMAÇÕES

Título Original: Edge Of Tomorrow

Elenco: Jonas Armstrong, Emily Blunt, Tom Cruise, Brendan Gleeson, Bill Paxton, Tony Way

Dubladores: Cage: Ricardo Schnetzer/ Rita: Fernanda Baronne/ Farell: Marco Antônio Costa/ Skinner: Philippe Maia/ Griff: Duda Espinoza/ Ford: Marcos Souza/ Nance: Gabriella Bicalho/ Kimmel: Carlos Comério/ Brigham: Mauro Ramos/ Carter: Alexandre Moreno

Direção: Doug Liman

Nacionalidade: Australiana, americana

Gênero: Ficção científica