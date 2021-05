Russomano é condenado a pagar R$ 25 mil a estabelecimento que afirma ter sofrido falsa acusação na “Patrulha do Consumidor”

A Justiça de São Paulo condenou Celso Russomano e a Record TV a indenizar em R$ 25 mil uma distribuidora de gás que foi alvo de falsa acusação em reportagem exibida no quadro “Patrulha do Consumidor”, do “Cidade Alerta”.

Na matéria veiculada em março de 2020, quando surgiram várias denúncias de consumidores sobre preços abusivos de botijões de gás, inclusive em Osasco, Carapicuíba e região, Russomano teria dito que a distribuidora Laércio de Melo M.E “extorquia” a população ao vender botijões de gás com preços abusivos.

Segundo o deputado federal Russomano (Republicanos), a distribuidora pagava R$ 23 pelo botijão, mas cobrava R$ 105 do consumidor. No entanto, o juiz Gustavo Coube de Carvalho, da 4ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo, concluiu que as informações eram falsas e que a empresa havia pago R$ 47 pelo botijão na Petrobras e cobrava R$ 81 do consumidor.

“O auto intitulado ‘patrulheiro do consumidor’, detentor de incomum influência junto ao Procon de São Paulo, acabou por prejudicar pequeno empresário que não merecia ser achacado em rede nacional”, declarou o magistrado na ação. “Nenhuma venda foi documentada [na reportagem] e sequer verdadeiros clientes da empresa foram entrevistados”, continuou.

Em sua defesa, Russomano e a emissora alegaram que todos os fatos noticiados são “verídicos” e que a reportagem havia se baseado em “denúncias feitas por consumidores que se sentiram indignados com o preço abusivo praticado pela empresa”. Ambos podem recorrer da decisão.

