Em Osasco, padrasto esconde câmera para filmar enteada, de 12 anos, sem roupa

Em Osasco, um padrasto escondeu uma câmera para filmar a enteada, de 12 anos, trocando de roupa no quarto. A mãe da garota descobriu o crime ao encontrar o vídeo no celular do companheiro.

As imagens foram feitas em um momento em que a mãe da menina não estava em casa. O homem disse que estava fazendo uma tarefa na residência e pediu para que a garota se trocasse no quarto do casal, e não no dela. No cômodo, ele já havia preparado o celular para filmá-la enquanto se trocava.

O vídeo ficou armazenado no celular dele. A mãe da menina descobriu por acaso, ao acessar o aparelho do companheiro com o objetivo de pagar um boleto pela internet e se deparar com a imagem da filha nua. “Fiquei arrasada. Ele criou minha filha desde os dois anos, não imaginava que ele pudesse fazer uma coisa dessas. Minha família toda gostava dele, todo mundo achava que era um bom pai, um bom marido”, declarou a mãe, Taís Constantino, moradora de Osasco, à reportagem da Record TV.

Após ela confrontar o companheiro, o homem deixou a casa e não voltou mais. Em mensagens enviadas à ex-mulher, ele diz frases como “errei e vou atrás de ajuda”, “me sinto um lixo humano” e “tenho vontade de sumir” e afirma que que ela não terá mais notícias dele.

A família da adolescente suspeita que, além do vídeo flagrado, o homem tenha cometido outros abusos contra a garota. Foi feito boletim de ocorrência e ele vai responder por estupro de vulnerável, violência doméstica e utilizar criança em cena de sexo explícito. (Com informações da Record TV)

