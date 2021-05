Justiça de Barueri condena Sheherazade a pagar R$ 10 mil por chamar policiais de “criminosos”

A jornalista Rachel Sheherazade foi condenada, na 6ª Vara Cível do Foro Regional de Barueri, a pagar R$ 10 mil por danos morais por comentário no qual chamou agentes penitenciários de “criminosos”, em 2019.

No vídeo, a ex-âncora do telejornal “SBT Brasil” fez duras críticas sobre o massacre que ocorreu na penitenciária de Altamira (PA) e deixou 62 mortos. A jornalista afirmou que “até mesmo policiais, que são agentes da lei, se bandearam para o lado da criminalidade”.

O comentário de Rachel Sheherazade gerou indignação dos profissionais da área e de sindicatos, que moveram dezenas de ações contra ela por todo o país. No processo que tramitou em Barueri, ex-âncora deverá indenizar em R$ 10 mil o agente penitenciário João Paulo de Assis, que atua no Centro de Detenção Provisória Dr. Calixto Antônio, em São Bernardo do Campo.

Em nota, a advogada de defesa de Sheherazade, Andressa Maia Paulo, disse, ao “Notícias da TV”, que sua cliente ainda não foi intimada oficialmente sobre a sentença, mas que “tomará as medidas judiciais cabíveis para garantir o pleno exercício de sua liberdade de expressão e de imprensa, de forma que não se intimidará diante das tentativas de terceiros de calar a voz” da jornalista. Ainda cabe recurso da decisão da Justiça de Barueri.

Sheherazade ficou conhecida por suas opiniões polêmicas. No SBT, onde ficou por 11 anos, esteve à frente do telejornal SBT Brasil e foi desligada recentemente, após o término de seu contrato. Ao deixar o SBT, Rachel entrou com processo contra a emissora e, além de pedir o reconhecimento de vínculo empregatício, afirma que foi “humilhada” pelo ex-patrão Silvio Santos.

A jornalista pede valores que somam quase R$ 20 milhões na ação contra a emissora de Osasco. Silvio Santos teria ficado “indignado” com o processo movido pela ex-funcionária. O apresentador Ratinho saiu em defesa do patrão e chamou a ex-colega de “ingrata”.

