Juju Salimeni é processada pelo ex, Felipe Franco, por dívida relacionada a mansão em Alphaville

O fisiculturista e influenciador digital Felipe Franco acionou a Justiça para cobrar uma dívida da ex-mulher, Juju Salimeni, referente a um crédito imobiliário usado pelo casal para a compra da mansão onde eles viviam em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Franco cobrava uma pendência que deveria ter sido paga por Juju em junho de 2020. A musa fitness, que ficou com o imóvel, não teria respondido às tentativas amigáveis de acerto. Após Felipe Franco acionar a Justiça, Juju reconheceu a dívida e realizou judicialmente um depósito, de mais de R$ 19 mil, segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”.

No início do ano, a musa fitness chegou a colocar a mansão em Alphaville à venda, por 4,7 milhões, mas depois mudou de ideia: “Eu achei que queria mudar de casa, depois decidi que não queria mais. Eu queria fazer uma mudança na minha área externa, que era aquilo que estava me incomodando”, explicou Juju Salimeni. “Eu amo minha casa, o lugar que ela está, a vista incrível que eu tenho, mas eu queria fazer uma mudança na parte da piscina. Desde que eu me mudei, nunca consegui deixar ela do jeito que eu sonhei”.

Com 590 metros de área construída, o imóvel no bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, tem entre os atrativos quatro suítes, closet, salão gourmet, salão de festas, sala de jogos, piscina com borda infinita e garagem para até quatro carros.

